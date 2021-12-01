В цирке Тюмени канатоходец упал с высоты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюмени в цирке канатоходец упал с высоты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, инцидент случился 25 декабря. Во время представления в тюменском цирке канатоходец упал с высоты. По предварительным данным у него ушибы обеих ног.

В связи с этим прокуратура Центрального округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда, предъявляемых к организации и проведению цирковых представлений.

К участию в проверке привлекут специалистов Государственной инспекции труда в Тюменской области. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.