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В цирке Тюмени канатоходец упал с высоты

Происшествия, 21:47 25 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюмени в цирке канатоходец упал с высоты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, инцидент случился 25 декабря. Во время представления в тюменском цирке канатоходец упал с высоты. По предварительным данным у него ушибы обеих ног.

В связи с этим прокуратура Центрального округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда, предъявляемых к организации и проведению цирковых представлений.

К участию в проверке привлекут специалистов Государственной инспекции труда в Тюменской области. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

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# прокуратура , цирк

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