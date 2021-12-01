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Промышленность Тюменской области третий год подряд демонстрирует рост

Экономика, 13:59 27 декабря 2021

admtyumen.ru

Промышленность Тюменской области третий год подряд демонстрирует заметный рост. Определяющее влияние на динамику роста промышленности оказывают обрабатывающие производства, сообщил директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

"За 9 месяцев 2021 года объемы продукции перерабатывающих предприятий выросли на 114,5%, - отметил он. - Высокие темпы обеспечивает в основном увеличение выпуска химических веществ и химических продуктов за счет работы комплекса ЗапСибНефтехим".

Наибольшие темпы роста на обрабатывающих производствах, по его словам, отмечены в производстве лекарственных средств, неметаллической минеральной продукции, электрического оборудования, бумажных, резиновых, пластмассовых изделий, деревообработки.

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# Максим Скворцов , промышленное производство

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