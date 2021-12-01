Владимир Якушев поставил задачу усилить меры безопасности в преддверии новогодних праздников

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Дополнительные меры по обеспечению правопорядка в преддверии новогодних праздников обсудили участники заседания коллегии по вопросам национальной безопасности, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Особое внимание было уделено мерам по обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей, соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, контролю мест продажи, хранения и использования пиротехники. Были также подняты вопросы предотвращения пожаров в общественных местах и жилом секторе.

Необходимо напоминать жителям правила пожарной безопасности, рассказывать о рисках при эксплуатации неисправных отопительных и электроприборов, подчеркнул полпред главы государства.

"Надеюсь, что совместными усилиями удастся избежать опасных ситуаций и провести праздничные дни в спокойной атмосфере", - добавил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко