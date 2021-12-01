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В Уватском районе ликвидируют многолетнюю свалку

Происшествия, 16:52 28 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Несанкционированную свалку, которой более 40 лет, ликвидируют в Уватском районе, сообщает региональная прокуратура.

На прием к прокурору Уватского района Артему Шмыкову, который он проводил в п. Муген, обратилась местная жительница. Она рассказала, что на территории поселка располагается несанкционированная свалка бытового мусора.

Прокуратура района направила в суд иск о возложении на районную администрацию обязанности ликвидировать свалку. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда должно быть исполнено в течение восьми месяцев после вступления его в силу.

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# несанкционированная свалка

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