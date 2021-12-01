В Тюменской области названы важные события в сфере культуры в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменской области есть чем гордиться: абсолютно все показатели реализации национального проекта "Культура" в 2021 году достигнуты. В рамках реализации проекта "Культурная среда" на территориях муниципальных образований построены и отремонтированы дома культуры.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, подводя итоги 2021 г.

"В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева в рамках проекта "Цифровая культура" запустили цифровую выставку "Национальные сокровища Тюмени", в которую вошли восемь видеогидов, повествующих о книжных памятниках из фондов библиотеки. Молодые таланты региона достойно представили регион на Дельфийских играх, завоевав три золотые, пять бронзовых медалей и восемь специальных дипломов. По итогам года Тюменская область вошла в Топ-10 Дельфийского рейтинга субъектов России и заняла почетное пятое место. На прошедших в декабре Дельфийских играх стран СНГ Тюменская область завоевала два "серебра" и один специальный диплом. Этот год стал первым с 2013-го, когда представители нашего региона вошли в Национальную сборную Дельфийских игр", - рассказала она.

Важными событиями в культурной жизни региона Елена Майер считает премьеру первого в Тюменской области мюзикла "Семейка Аддамс" в драматическом театре. Он получил девять номинаций на главную театральную премию страны - "Золотую маску". Гастроли балета Бориса Эйфмана, выступления Тюменского филармонического оркестра на концертных площадках страны – в зале "Зарядье" и Мариинском театре.

"Мы получили много восторженных отзывов от жителей после выступления коллектива Бориса Эйфмана, а ведь выступление могло и не состояться! Гастрольный график коллектива расписан на годы вперед: Европа, Америка, страны Востока. Как ни парадоксально, но пандемия сыграла нам на руку. Зарубежные выступления отменили, и знаменитый коллектив смог попасть в Тюмень", - отметила директор регионального департамента культуры.

По мнению Майер, важным событием в культурной жизни не только региона, но и всей страны стало появление "Пушкинской карты", за 4 месяца реализации программы в Тюменской области продано около 30 тысяч билетов.

Выставка "Сюррелизм - это я" в музее им. И.Я. Словцова за три месяца работы объединила более 11 тысяч любителей искусства и вызвала такой аншлаг, что была продлена до февраля 2022 года.

В 2021 г. на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений области было направлено более 242 млн рублей. Из федерального бюджета привлечено без малого 42 млн рублей.

В рамках реализации проекта "Культурная среда" введены в эксплуатацию два больших Центра культурного развития в п. Московский Тюменского района и Ишиме, капитально отремонтированы сельские клубы в с. Малая Зоркальцева Тобольского района и с. Масали Упоровского района, переоборудованы две библиотеки по модельному стандарту. Завершено создание сети виртуальных концертных залов, открыты пять кинозалов.

Елена Майер уверена, что 2021 год был по-настоящему успешным и продуктивным для отрасли культуры. Не менее насыщенная культурная, творческая жизнь ожидает жителей области и коллективы в будущем году.

"Уже запланированы гастроли Тюменского филармонического оркестра, в марте Тюменский драматический театр отправится в Москву на премию "Золотая маска". Достигнуты договоренности с Самарским областным художественным музеем, который весной 2022 года привезет в Тюмень выставочный проект "Русский авангард". Учитывая, что тема авангардного искусства не была ещё представлена на главной музейной площадке Тюмени, выставочный проект из собрания Самарского областного художественного музея, несомненно, вызовет интерес жителей и станет знаковым событием культурной жизни Тюменской области. 2022 год в России, как вы знаете, объявлен Годом народного искусства, поэтому действительно актуальную выставку "Широка страна" привезет Государственный музейно-выставочной центр "РОСИЗО". Выставочный проект посвящен народному искусству в России в 1970-1980-е годы. Также ведем переговоры об организации выставки работ Пабло Пикассо", - сказала Майер.

Направление, в котором департамент культуры Тюменской области намерен плотно работать в 2022 году, - open-air. К традиционному фестивалю "Лето в Тобольском кремле" добавится выступление тюменского оркестра на набережной Туры с циклом концертов.

"Поздравляю жителей Тюменской области с наступающим новым годом. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью и энергией на новые творческие открытия! Здоровья, искреннего счастья и гармонии в жизни!" - пожелала Елена Майер.

Анжела Лебедева