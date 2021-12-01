Число волонтеров клуба #МыВместе в Тюменской области превысило три тысячи

| Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе | Фото: тюменский штаб помощи #МыВместе

Более 50 волонтерских объединений, коммерческих и некоммерческих организаций Тюменской области стали участниками клуба "#МыВместе" в 2021 году. Общее число волонтеров, которые помогали нуждающимся жителям региона в условиях пандемии COVID-19, превысило три тысячи.

Напомним, штаб помощи #МыВместе был организован 20 марта 2020 года. За это время добровольцы обработали более 15 тысяч заявок на приобретение и доставку продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Лилия Газиева, в 2021 году доставкой лекарств пациентам с подтвержденным COVID-19 занимались 15 мобильных бригад волонтеров.

"Доставляли продукты питания и лекарства пожилым и маломобильным гражданам еще и 60 автоволонтеров. За 2021 год они выполнили более 700 заявок. Добровольцами становились активные граждане, студенты, корпоративные волонтеры и те, у кого была пара часов свободного времени", - рассказала она.

С введением системы QR-кодов в Тюменской области волонтеры продолжили помогать жителям Тюменской области. В пунктах вакцинации они провели более 12 тысяч консультаций - помогали зарегистрироваться на сайте госуслуг, распечатывали сертификаты о вакцинации и QR-коды.

Помимо доставки и консультативной помощи проводились и тематические акции, посвященные работникам медицинских организаций. Так, в апреле состоялось мероприятие, посвященное Дню работника скорой помощи. Волонтеры вместе с сотрудниками ГИБДД раздали тюменцам наклейки "103 всегда впереди".

В ноябре Тюменская область присоединилась ко Всероссийской акции "Маленькие радости для врачей". Медицинским работникам ковидных госпиталей передали сладкие пироги, а под окнами областной клинической инфекционной больницы устроили праздничный флешмоб.

В рамках работы штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе в Тюменской области реализуется и направление "Соседское добровольчество". Поддержку на постоянной основе получают более 200 пожилых жителей региона. Им помогают 150 добровольцев.

В целом волонтерское движение Тюменской области охватывает 245 тысяч человек. В регионе действует координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения. В его составе работают 26 муниципальных, 11 опорных и 10 студенческих организаций.

Любовь Голышева