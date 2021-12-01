Старт чартерных программ, открытие аэропорта: в Тюменской области подвели туристические итоги года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимний сезон туристической чартерной программы запустит Тюменская область 30 декабря, когда в Рощино прибудет самолет с гостями из центральных регионов страны. 4 и 8 января ожидается прилет еще двух бортов. Таким образом регион продолжит чартерную программу, которая стартовала в сентябре 2021 года, напомнила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова в беседе с журналистом "Тюменской линии".

Первый чартерный рейс в тюменском аэропорту со 180 туристами и представителями лидирующих российских компаний туротрасли встречали в сентябре. В России большую чартерную программу по внутренним направлениям реализует Ростуризм, Тюменская область вошла в число пилотных регионов по этому проекту. Перелеты осуществляет федеральный туроператор TUI. В сентябре правительство региона и TUI заключили соглашение для создания межрегиональных туристических маршрутов и привлечения дополнительных турпотоков в Тюменскую область.

"Год был непростой из-за пандемии: из-за ограничений по объективным причинам не состоялся фестиваль "Абалакское поле", "Лето в Тобольском кремле" и другие. При этом произошло много ярких мероприятий. Каждый месяц был отмечен событиями, начиная от проведения полуфинала федерального проекта "Мастера гостеприимства", заканчивая запуском нового аэропорта и другими событиями, которые позволили региону неоднократно попасть в федеральную повестку", - сказала Мария Трофимова.

На конкурс "Мастера гостеприимства" в апреле в Тюмень приехали более 100 человек из разных регионов России. Они защитили свои проекты, обменялись опытом с рестораторами, отельерами и управленцами в сфере гостеприимства, а также решали региональные кейсы.

В 2021 году Тюменская область вошла в Топ-10 популярных направлений программы туристического кешбэка, а тюменские термальные источники, по данным сайта бронирования жилья Tvil.ru, попали в десятку популярных у россиян мест проведения отдыха зимой. Сейчас в областной столице и пригороде действуют около 20 таких курортов с различной инфраструктурой. Отдыхом на источниках активно интересовались посетители международной выставки MITT, которая прошла в Москве в марте 2021 года с участием тюменской делегации.

Еще одним значимым событием 2021 года, перспективным для развития туризма, считается открытие нового аэропорта в Тобольске.

"Тобольск наконец-то получил свои воздушные ворота. С одной стороны, это крутое событие, с другой стороны - вызов для индустрии туризма и сферы гостеприимства города", - считает Мария Трофимова.

Ожидается, что по итогам 2021 года Тюменская область примет более 3 млн путешественников. По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, рекламе Тюмени как туристического направления послужит фильм "Елки", который вышел на экраны в середине декабря. По ее мнению, регион способен предложить гостям уникальное сочетание оздоровительного отдыха и возможности погрузиться в историю.

Татьяна Ковалева