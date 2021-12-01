Главные спортивные события 2021 года в Тюменской области

МФК "Тюмень" МФК "Тюмень"

Спортсмены Тюменской области неоднократно радовали болельщиков своими успехами в 2021 году. Информационное агентство "Тюменская линия" вспоминает самые яркие победы земляков.

Самой успешной командой региона в уходящем году стал МФК "Тюмень". Подопечные Николая Иванова во второй раз в своей истории пробились в "Финал четырех" Лиги чемпионов. На домашнем этапе "Тюмень" выиграла все три матча в группе, обыграв французский "Аньер-Вильнев" (5:2), белорусский "Витэн"(3:2) и казахстанский "Кайрат" (3:2). Финальный турнир пройдет с 28 апреля по 1 мая 2022 года. Также в "Финал четырех" вышли испанская "Барселона", португальские "Бенфика" и "Спортинг".

Кроме того, в декабре МФК "Тюмень" вышел в финал СпортмастерPRO-Кубка России, и одержав ряд побед, поднялся на первую строчку в турнирной таблице российской Париматч-Суперлиги.

Сразу 11 спортсменов представляли Тюменскую область на Олимпийский и Паралимпийских играх в Токио. Это дзюдоисты Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова. Диана Климова и Павел Сиваков в велосипедном спорте. Елизавета Клеванович в плавании и Юлия Каплина в скалолазании. В состав паралимпийской сборной вошли пловец Игорь Плотников, легкоатлет Антон Прохоров, триатлонисты Александр Ялчик и Денис Кунгурцев.

Завоевать золотую медаль по легкой атлетике на Паралимпийских играх в Токио смог Антон Прохоров. Спортсмен пробежал дистанцию 100 метров за 12,04 секунды, опередив параатлетов из Бразилии и Германии. Антон Прохоров поставил новый мировой рекорд в категории Т42 (спортсмены с одиночной ампутацией выше колена или с аналогичной инвалидностью).

Лыжники Тюменской области в этом году прочно закрепились в составе национальной команды. Глеб Ретивых в паре с Александром Большуновым выиграл бронзу в командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Татьяна Сорина стала главной героиней чемпионата России в Тюмени. На ее счету сразу четыре золотые медали. Тюменская лыжница Анна Грухвина вместе с Натальей Непряевой победили в командном спринте на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Тюменские дзюдоисты также не остались в 2021 году без наград на мировых турнирах. Дарья Давыдова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо серии "Большой шлем" в Грузии. А также стала призером чемпионата Европы в Лиссабоне. На этом же турнире отличился тюменец Муса Могушков.

Золотую медаль Кубка Европы по дзюдо завоевала Алина Сергеева. 22-летняя тюменка отличилась в весовой категории до 48 кг. Бронзовой медалисткой стала Валерия Таратунина. Эльдар Аллахвердиев победил на открытом турнире Европы среди мужчин и женщин в испанской Малаге. Тюменец завоевал золото в весовой категории до 90 кг.

Боксеры Эмин Хатаев и Альбина Молдажанова завоевали золотые награды Кубка мира нефтяных стран по боксу в Нижневартовске. Всего в турнире приняли участие более 130 участников из Азербайджана, Алжира, Казахстана, Монголии, Чили, России и других стран. Альбина Молдажанова завоевала золотую награду в весовой категории до 70 кг. Эмину Хатаеву не было равных в весовой категории свыше 92 кг.

Тюменец Николай Кузовлев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по ледолазанию во французском местечке Шампани-Ан-Вануаз. Кузовлев отличился в дисциплине "Трудность". Кроме того, он успешно выступил на Кубке мира ледолазанию в Кирове, где также одержал победу.

Ольга Хасанова победила на чемпионате Европы по бодибилдингу в испанской Санта-Сусанне. В этом году на участие в турнире пришло более 140 заявок от российских спортсменов. Национальная сборная достойно выступила и заняла первое место в командном зачете. Тюменка покорила судей в самой популярной, конкурентной и многочисленной номинации фитнес-бикини.

Тюменская команда "Victory" завоевала серебряные медали чемпионата мира по чир-спорту, который проходил в режиме онлайн. В чир-спорте серебро тюменских спортсменок - первое достижение России на столь крупном турнире.

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" завершил сезон Высшей хоккейной лиги на третьем месте. В полуфинале Кубка Петрова тюменцы сражались с новокузнецким "Металлургом" и уступили в серии со счетом - 4:2. После чего, клуб расторг контракт с главным тренером Михаилом Звягиным. Его место занял бывший капитан команды Денис Ячменев. Под его руководством "Рубин" уверенно выступает в регулярном чемпионате, занимая место в лидирующей тройке.

ФК "Тюмень" завершил сезон в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ на втором месте. Возможность выйти в Футбольную национальную лигу не дали соперники из димитровградской "Лады". Матч с ними прошел 15 июня на стадионе "Геолог" и завершился со счетом 2:2. В итоге "Тюмень" завершила сезон, набрав 63 очка. Сибиряков обошел на один балл победивший в заключительном туре "КАМАЗ". Первую половину нового сезона тюменцы провели не очень уверенно. После 19 игр они занимают четвертое место, набрав 37 очков.

Евгений Новоселов