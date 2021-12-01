Открытие аэропорта стало самым значимым событием для Тобольска в 2021 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самым значимым событием 2021 года в Тобольске стало открытие аэропорта Ремезов.

Его строительство началось в 2019 году. В 2020 была построена взлетно-посадочная полоса, а в уходящем году шло возведение аэровокзального комплекса с терминалом для пассажиров и административным зданием. На пик строительство вышло в июле 2021 года. В этот момент на стройке работали более 1 тыс. сотрудников и 80 единиц техники.

Параллельно со строительством прошло народное голосование за имя для нового аэропорта. Более 76% участников проголосовали за имя Семена Ремезова.

Инфраструктура аэропорта была передана в доверительное управление УК "Аэропорты регионов". Соглашение об этом было подписано 15 июля. Управляющая компания занялась наземным обслуживанием самолетов, поддержанием технической готовности аэропорта, организацией пассажирских воздушных перевозок, а также привлечением авиакомпаний для развития сетки регулярных рейсов в Тобольск.

В августе в штат нового аэропорта начали набирать сотрудников. Около 90% из них - местные жители.

Первый рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тобольска 24 сентября. Самолет Airbus A320 авиакомпании "Северо-Запад" вылетел из аэропорта Внуково в 8 часов 30 минут, а приземлился в аэропорту Тобольска в 13 часов 30 минут. Самолет встретили водяной аркой.

На борту находились руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничев, представители компании "СИБУР", журналисты.

Пассажиров первого рейса в Тобольске встречали члены регионального правительства во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором, мэр города Максим Афанасьев, члены правления ООО "СИБУР", руководство "Запсибнефтехима".

"Этот день войдет в историю города, региона и страны. Аэропорт в Тобольске, построенный в кратчайшие сроки при содействии правительства Тюменской области и компании СИБУР, станет новым драйвером развития экономики и туризма", - заявил губернатор Александр Моор.

Аэропорт оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час. Компания "СИБУР" инвестировала в строительство аэропорта 19 млрд рублей.

Прилет первого коммерческого рейса в тобольский аэропорт был запланирован на середину октября. До этого времени объект протестировали волонтеры. Они прошли путь пассажиров, вылетающих внутренними рейсами – от начала регистрации до посадки в самолет. В роли пассажиров выступили студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений Тобольска.

Первые регулярные рейсы из Москвы и в Москву тобольский аэропорт Ремезов обслужил утром 16 октября. В 5 часов 30 минут в аэропорту совершил посадку самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа". В Тобольск прибыли более 120 пассажиров из Москвы. Долго самолет "Победы" в Тобольске не задержался. В шесть часов первые горожане отправились в Москву.

Первый рейс из Екатеринбурга в тобольский аэропорт Ремезов прибыл 21 октября. В 10 часов 30 минут в аэропорту совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Red Wings". На нем в Тобольск прибыли около 50 пассажиров из аэропорта Кольцово.

3 ноября аэропорт Ремезов обслужил первые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга и обратно. В 5 часов 55 минут в аэропорту совершил посадку самолет "Sukhoi Superjet 100" авиакомпании "Аэрофлот". В 7 часов 13 минут почти 50 тоболяков отправились в Санкт-Петербург.

5 ноября в Тобольск прилетел первый рейс из Новосибирска. В 13 часов 47 минут в аэропорту совершил посадку самолет "Embraer RJ170" авиакомпании "S7". На его борту прибыло в Тобольск более 60 человек.

В конце ноября были временно прекращены рейсы в Москву из тобольского аэропорта Ремезов. Это было связано с сезонностью и ужесточением ограничений в пандемию. Начиная с 30 декабря рейсы до столицы вновь появятся в расписании.

В 2022 году планируется увеличение количества рейсов из тобольского аэропорта. К уже выполняющимся рейсам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск планируется добавить полеты по новым направлениям.

Расширение маршрутной сети произойдет за счет открытия полетов в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления – UTair), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь (все три направления – "ИрАэро"). Таким образом, число направлений полетов из аэропорта Ремезов планируется увеличить до 10, а количество рейсов увеличится до 26 в неделю.

Евгений Новоселов