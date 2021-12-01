Тюменская "Контора пароходства" продолжит работать с разными площадками России в 2022 году

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Продвигать и наполнять событиями свои зимнюю и летнюю площадки планируют представители мультицентра "Контора пароходства" в 2022 году. В новом году креативное пространство продолжит работать с разными проектами и площадками России. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель мультицентра Юлия Саначина.

"Наш внутренний девиз команды 2022 года — интервенции в…. город, городскую среду, музеи, институции. А сейчас мы делаем события для жителей города в альтернативу сериалам и оливье — мастер-классы в январе. Начнем работать уже 4 января, так что приходите. Наши посетители смогут сходить на новую выставку "Встречи во внешнем", которая открылась 24 декабря", — добавила она.

Отметим, в декабре 2021 года сотрудники и гости мультицентра "Контора пароходства" отметили двухлетие креативного пространства.

"Это был интересный год. Вообще два года — интересный возраст, вроде мы еще такие маленькие, но уже так много сделано. Именно этим летом мы открыли летнюю площадку, которую впоследствии посетили около 15 тысяч человек. И это хорошая цифра, учитывая различные ограничения из-за ковида, с которыми мы живем второй год", — поделилась Юлия Саначина.

Летом 2021 года "Конторой пароходства" были организованы "Ночь "Конторы", летние маркеты, посадка деревьев, фестиваль "О любви к городу".

В уходящем году "Контора" сотрудничала с разными городами: привозили выставку "Третья идея" из Нижнего Новгорода, делали в рамках выставки образовательную программу с институтом ИТМО (Санкт-Петербург), организовывали совместную выставку с художниками Ростова-на-Дону и авторами Тюмени. Часто представители тюменского мультицентра выезжали в другие города, выступали в качестве экспертов, представляли выставку местных авторов "Утопия для синтезатора в теплых тонах" в Санкт-Петербурге.

Инна Пахомова