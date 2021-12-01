Тюменца осудили на десять лет за убийство коллеги

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Мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги, осудили в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В феврале текущего года тюменец с коллегой распивали алкоголь в квартире. Мужчины выпили более восьми бутылок водки. Возникла ссора и обвиняемый ножом зарезал собутыльника. После чего скрылся с места преступления. Спустя несколько дней он рассказал все отцу и сам пришел в полицию.

Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также взыскал с него в пользу жены убитого 1 млн рублей.