  • 30 декабря 202130.12.2021четверг
  • USD73,6514
    EUR83,2040
  • В Тюмени -17..-19 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменца осудили на десять лет за убийство коллеги

Происшествия, 16:58 30 декабря 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги, осудили в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В феврале текущего года тюменец с коллегой распивали алкоголь в квартире. Мужчины выпили более восьми бутылок водки. Возникла ссора и обвиняемый ножом зарезал собутыльника. После чего скрылся с места преступления. Спустя несколько дней он рассказал все отцу и сам пришел в полицию.

Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также взыскал с него в пользу жены убитого 1 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:58 30.12.2021Тюменца осудили на десять лет за убийство коллеги
15:03 30.12.2021Главного бухгалтера коммунального предприятия Ишима подозревают в присвоении 250 тысяч рублей
14:25 30.12.2021В Тюмени водитель пойдет под суд из-за выпавшего пассажира
14:07 30.12.2021Мошенники выманили у тюменки 150 тысяч рублей