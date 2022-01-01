В Росси вырос МРОТ и прожиточный минимум

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 13 тыс. 890 рублей вырос размер МРОТ в России, теперь он привязан к размеру медианной зарплаты в стране. Также вырос и размер прожиточного минимума — в среднем он составит 12 тыс. 654 рубля, сообщает РБК.

МРОТ вырастет на 8,6%. Его повышение также приведет к росту размера выплат, которые привязаны к нему. Среди них: пособия на детей, доплаты к пенсиям, декретное пособие.

Прожиточный минимум с 1 января вырастет для разных категорий населения по-разному. Так, для трудоспособного населения он составит 13 тыс. 793 рубля, для пенсионеров — 10 тыс. 882 рубля, а для детей — 12 тыс. 274 рубля.

Величина прожиточного минимума в России в 2022 году вырастет до среднего уровня в 12 тыс. 654 рубля на человека в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 13 тыс. 793 рубля, для пенсионеров — 10 тыс. 882 рубля, а для детей — 12 тыс. 274 рубля.