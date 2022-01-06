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Зимняя радуга появилась в небе над Тюменью

Общество, 11:22 06 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гало-эффект в виде вертикальной радуги наблюдают тюменцы 6 января.

Это редкое природное явление возникает из-за резкого похолодания и проявляется только при ярком солнце, морозе и высокой влажности. Необычно в этой радуге то, что вертикальная.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Часто эффект гало возникает при смене погоды и перед метелью или бураном (кстати, 7 января в Тюмени прогнозируются потепление и метель). Для зимней радуги характерны бледные оттенки.

Евгения Тенегина

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# гало , природное явление

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