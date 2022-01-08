На базе отдыха в Тюменской области ребенку зажало руку подъемником

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи проверяют обстоятельства травмирования ребенка на одной из баз отдыха в Тюменском районе.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, семилетний мальчик получил травму руки на горнолыжном подъемнике.

Его пальцы зажало между тросом и катушкой, он был госпитализирован в больницу, где ему оказана помощь.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, она определит тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда.