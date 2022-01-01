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Тюменские дзюдоистки отличились на Рождественском турнире в Екатеринбурге

Спорт, 14:14 10 января 2022

ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

10 медалей завоевали тюменские спортсменки на Рождественском турнире по дзюдо среди девушек. Соревнования проходили в Екатеринбурге, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В возрастной категории 12-13 лет золотые медали завоевали Александра Пономарева, Айшат Алиева и Мария Модина. Серебро на счету Варвары Ярковой.

В категории 10-11 лет золотые награды выиграли Самира Алиева, Марьям Алиева, Варвара Яркова, Валентина Герасимова. Серебро у Эльвины Юлдашевой, бронза у Елизаветы Муравьевой.

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# дзюдо , ЦОП Тюмень-дзюдо

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