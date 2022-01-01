Тюменские дзюдоистки отличились на Рождественском турнире в Екатеринбурге

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

10 медалей завоевали тюменские спортсменки на Рождественском турнире по дзюдо среди девушек. Соревнования проходили в Екатеринбурге, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В возрастной категории 12-13 лет золотые медали завоевали Александра Пономарева, Айшат Алиева и Мария Модина. Серебро на счету Варвары Ярковой.

В категории 10-11 лет золотые награды выиграли Самира Алиева, Марьям Алиева, Варвара Яркова, Валентина Герасимова. Серебро у Эльвины Юлдашевой, бронза у Елизаветы Муравьевой.