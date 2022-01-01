Югра вошла в новую российскую программу развития школьного туризма

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Поездки по родному краю с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях смогут совершить участники новой туристической программы. Она направлена на повышение доступности познавательного туризма для школьников и стартует в 18 регионах страны, сообщает правительство России.

В числе участников программы - ХМАО, Челябинская область, Республики Адыгея, Башкортостан, Чувашская, Красноярский, Пермский и Ставропольский край, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская и Ярославская области.

"Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся пятых-девятых классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками", – отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.

На эти цели правительство направило 500 млн рублей. Поехать в путешествие школьники смогут весной. Граждане смогут самостоятельно выбрать туристический маршрут, включая экскурсии и гостиницы для размещения ребят. Продолжительность поездки должна составлять не менее 24 часов, то есть минимум одна ночевка для комфорта детей при переездах.

Всего до 2024 года на программу предусмотрено 3,5 млрд рублей.