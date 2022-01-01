  • 12 января 202212.01.2022среда
  • USD74,8355
    EUR84,8784
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двухсот килограммов вещей опустили тюменцы в куб-контейнер

Общество, 17:15 12 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 кг вещей собрали в рамках акции "Будь осознанным" в Тюмени. Опустить ставшую ненужной одежду и обувь в куб-контейнер в мультицентре "Контора пароходства" могли все желающие.

Как рассказали в пресс-службе Медиацентра молодежной политики Тюменской области, в емкость, установленную в мультицентре 28 декабря, горожане помимо одежды и обуви опускали книги, игрушки и канцелярию.

Все, что было собрано в ходе акции "Будь осознанным", длившейся по 10 января, организаторы передали в социальный магазин "Лаффка".

Такие акции проводятся в областной столице не первый год. Организаторы акции отмечают хороший отклик у жителей Тюмени.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , вещи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 12.01.2022В Тюмени расчистили придомовую территорию после сообщения жительницы
18:27 12.01.2022В интеллектуальном марафоне по английскому языку участвовали 100 школьников Тюменской области
18:05 12.01.2022Автомобилистам Тюмени напоминают: использовать парковки вдоль проезжей части можно после внесения аванса
17:56 12.01.202213 января - события дня