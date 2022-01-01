Более двухсот килограммов вещей опустили тюменцы в куб-контейнер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 кг вещей собрали в рамках акции "Будь осознанным" в Тюмени. Опустить ставшую ненужной одежду и обувь в куб-контейнер в мультицентре "Контора пароходства" могли все желающие.

Как рассказали в пресс-службе Медиацентра молодежной политики Тюменской области, в емкость, установленную в мультицентре 28 декабря, горожане помимо одежды и обуви опускали книги, игрушки и канцелярию.

Все, что было собрано в ходе акции "Будь осознанным", длившейся по 10 января, организаторы передали в социальный магазин "Лаффка".

Такие акции проводятся в областной столице не первый год. Организаторы акции отмечают хороший отклик у жителей Тюмени.

Инна Пахомова