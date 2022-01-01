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Тюменские депутаты отметили труд врачей и воспитателей

Политика, 15:00 12 января 2022

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Благодарностями и почетными грамотами Тюменской городской думы поощрил воспитателей детского сада № 112 депутат Юрий Дранчук. Народный избранник поблагодарил работников дошкольного учреждения за их терпение, любовь и заботу, которые они дарят детям.

Специалисты детского сада участвуют в разработке адаптированных программ и делятся опытом с коллегами, выступая на педсоветах, семинарах-практикумах и круглых столах. "Именно воспитатели первыми заботливо встречают малышей на пороге самостоятельной жизни, открывают им дорогу к знаниям", – подчеркнул Юрий Дранчук.

Депутаты гордумы Владимир Гороховцев и Сергей Плесовских посетили планерки в стационарных отделениях ОКБ № 1. Народные избранники отметили Почетной грамотой городской думы профессиональные заслуги старшей медсестры отделения анестезиологии-реанимации № 6 Надежды Акузовской.

Также Благодарность гордумы объявлена врачу-кардиологу приемного отделения хирургического стационара Вячеславу Абрамову, старшей медсестре хирургического торакального отделения № 1 Евгении Мохиревой и врачу-отоларингологу Нели Гизатуллиной. Благодарственным письмом поощрен детский уролог-андролог Алексей Лутков.

Народные избранники поблагодарили коллектив медучреждения за труд. "Спасибо вам за ваши добрые сердца, самоотдачу и самопожертвование в этот непростой для всех период", – сказали депутаты и пожелали медикам здоровья и благополучия

Благодарственными письмами поощрил активистов совета ветеранов тюменского микрорайона Мыс депутат Андрей Потапов. В настоящее время совет ветеранов охватывает более двух тысяч жителей микрорайона. По словам депутата, совет вовлекает людей старшего поколения в активную общественную жизнь.

"Они посещают ветеранов в больницах, поздравляют с праздниками и принимают участие во всех городских мероприятиях. Такое неравнодушие заслуживает особого уважения и благодарности", – отметил Андрей Потапов.

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Николай Ступников

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# ветераны , гордума , депутаты , детский сад , ОКБ№1

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