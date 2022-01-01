Тюменский суд отправил алиментщицу в колонию-поселение

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

11 месяцев проведет в колонии-поселении жительница Тюменской области за неуплату алиментов своему сыну. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, задолженность составила более 24 тыс. рублей.

Ранее 45-летняя женщина была лишена родительских прав и обязана выплачивать ребенку 1/6 части заработка до его совершеннолетия.

В 2021 году суд приговорил ее к 80 часам обязательных работ, но мер к погашению задолженности она не предприняла. Отмечается также, что материальной помощи несовершеннолетнему сыну женщина не оказывает.

В суде должница свою вину признала полностью. Суд учел ее раскаяние, условия жизни, имущественное положение и состояние здоровья, а также то, что преступление совершено в период непогашенной судимости, что образует рецидив.