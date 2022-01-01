Более трёх секций разобрали в доме на ул. Герцена, 50 в Тюмени

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Более трёх секций дома разобрали в самовольно построенном здании по ул. Герцена, 50 в Тюмени на 13 января, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Процесс по сносу происходит при участии людей и техники. К работам на верхних этажах подключились два мини-экскаватора, туда их доставил подъёмный кран.

Заместитель генерального директора ООО "Техэнергоресурс" Иван Соломенин рассказал, что планируется привезти на место разбора ещё две единицы малой техники, а также наладить систему видеонаблюдения.

Напомним, снос 15-этажного дома начался с 6 декабря. Работы предполагается завершить до сентября 2022 года. Приостановить процесс могут лишь погодные условия, при которых опасно вести технические работы: при понижении температуры воздуха до 25 градусов, сильных ветрах и штормовых предупреждениях.