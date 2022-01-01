В центре Тюмени задержали 16-летнего водителя "Лады"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летнего водителя на "Ладе" в центре Тюмени задержали сотрудники полка ДПС ГИБДД, сообщает пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

Сообщение о том, что несовершеннолетний подросток ездит за рулем, поступило в дежурную часть. Права управления транспортом подросток не имеет. Он пояснил, что купил себе машину и ремонтировал ее у дома, а потом поехал перегонять в гараж.

Мама подростка знала, что сын купил машину, но не предпринимала никаких мер. В прошлом году парень окончил школу, сейчас нигде не учится и не работает. Тревогу забил один из жителей дома, у которого трое детей.

Несовершеннолетний водитель "Лады" привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, автомобиль перемещен на спецстоянку. Информация о нарушении ПДД подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности за невыполнение ими своих родительских обязанностей.