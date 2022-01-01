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В Тюмени у драгдилера обнаружили 200 граммов героина

Происшествия, 16:13 14 января 2022

УМВД России по Тюменской области

200 граммов героина оказалось у драгдилера, жителя соседней республики 1999 г.р. Его задержали в Тюмени на ул. Федюнинского, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина пояснил, что прибыл в Тюмень для реализации наркотических средств на территории Тюмени через оборудованные тайники.

УМВД России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области УМВД России по Тюменской области ﻿

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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