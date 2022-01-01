Владимир Якушев: регулирование лесных правоотношений важно для регионов УФО

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Вопрос правового регулирования лесных правоотношений значим для регионов Уральского федерального округа, заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с комитетом Государственной думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, компаний-недропользователей, отраслевых ассоциаций. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.

В Уральском федеральном округе расположено 112 млн га земель лесного фонда. Общий запас древесных насаждений - 7,8 млрд кубометров - 10% от лесного фонда страны. Основной темой совещания стало развитие правоприменительной практики и законодательных изменений в сфере лесопользования в соответствии с поручениями президента от 6 ноября 2020 года. Это обеспечение государственного контроля за оборотом древесины по всей цепочке — от ее заготовки до производства продукции, усовершенствование правового регулирования вопросов лесоустройства, создание единой федеральной государственно-информационной системы лесного комплекса.

Регионы осуществляют значительный объем полномочий в области лесных отношений, как собственных, так и переданных им на исполнение Российской Федерацией, отметил Владимир Якушев. Поэтому важно понять их готовность ко всем изменениям, обсудить те вопросы и ниши, которые требуют внимания законодателя.

Представители регионов, отраслевых ассоциаций, компаний поделились опытом применения на практике новых норм лесного законодательства, обсудили, какие моменты требуют корректировки.

"Вопросов, как и ожидалось, очень много. Комитет возьмет в проработку все предложения, мы обсудим их и доложим о результатах", - отметил глава комитета Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин.

"Нужно найти решения, которые позволят нам более эффективно использовать лесные ресурсы. Чтобы движение древесины на всех этапах было прозрачным и понятным. Чтобы правоприменение не тормозило процесс лесовосстановления, деятельность арендаторов и недропользователей, работу энергокомпаний, реализацию проектов в сфере дорожного строительства", - резюмировал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко