  • 15 января 202215.01.2022суббота
  • USD75,7668
    EUR86,8894
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пьяный водитель в Тюмени снес две машины и пытался подкупить инспекторов ДПС

Происшествия, 12:46 15 января 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель на Daewoo Matiz снес две машины и пытался дать 5 тыс. взятки автоинспекторам в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.

54-летний мужчина въехал в стоящие "Ладу", затем "УАЗ" во дворе дома по ул. Судоремонтной. Хозяин "УАЗа" вызвал на место инцидента ГИБДД.

Автомобилист оказался гражданином Кыргызстана, мужчина пояснил, что пил коньяк, после этого поехал к жене. Показания алкотестера составили 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, затем он отказался от освидетельствования.

Пытаясь уйти от ответственности за пьяное вождение, водитель Daewoo положил 2 тыс. рублей на подлокотник патрульного автомобиля.

Полицейские объяснили ему, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Мужчина забрал деньги и положил пятитысячную купюру. Тогда сотрудники ГИБДД вызвали оперативно-следственную группу для документирования дачи взятки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# взятка , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:46 15.01.2022Пьяный водитель в Тюмени снес две машины и пытался подкупить инспекторов ДПС
11:46 15.01.2022Ревнивая селянка оказалась в больнице с переломом челюсти
17:27 14.01.2022Житель Армизонского района похитил у соседки домашнюю настойку
16:13 14.01.2022В Тюмени у драгдилера обнаружили 200 граммов героина