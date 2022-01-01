Пьяный водитель в Тюмени снес две машины и пытался подкупить инспекторов ДПС

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяный водитель на Daewoo Matiz снес две машины и пытался дать 5 тыс. взятки автоинспекторам в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.

54-летний мужчина въехал в стоящие "Ладу", затем "УАЗ" во дворе дома по ул. Судоремонтной. Хозяин "УАЗа" вызвал на место инцидента ГИБДД.

Автомобилист оказался гражданином Кыргызстана, мужчина пояснил, что пил коньяк, после этого поехал к жене. Показания алкотестера составили 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, затем он отказался от освидетельствования.

Пытаясь уйти от ответственности за пьяное вождение, водитель Daewoo положил 2 тыс. рублей на подлокотник патрульного автомобиля.

Полицейские объяснили ему, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Мужчина забрал деньги и положил пятитысячную купюру. Тогда сотрудники ГИБДД вызвали оперативно-следственную группу для документирования дачи взятки.