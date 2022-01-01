Профессор Тюменского медуниверситета: в постковидном периоде чаще страдают вены ног

| Фото: Здравоохранение Тюменской области | Фото: Здравоохранение Тюменской области

В постковидном периоде возникают или обостряются проявления хронической венозной недостаточности ног. К такому выводу пришли специалисты Тюменского государственного медицинского университета, которые изучили общеклинические симптомы, результаты анализов свертывающей системы крови и УЗИ пациентов, перенесших COVID-19, сообщает пресс-служба медвуза.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры хирургических болезней лечебного факультета Тюменского ГМУ Фатых Низамова, основными жалобами больных через 20-40 дней после перенесенной короновирусной инфекции при отрицательном результате ПЦР были усиление как отечного, так и болевого синдрома.

"Так, длина окружности голени до ухудшения состояния у большинства больных составила 22-24 см, после ковидинфекции достигала 26–27 сантиметров. При этом варикозные узлы оставались мягкими, без внутрисосудистых образований, отеки чаще были двухсторонними, асимметричными, а боль характеризовалась как постоянная, распирающая", - говорит он.

При УЗИ артерий на стенках сосудов тромбы не выявлялись, но в ногах был выражен признак лимфостаза ­–избыточное накопление богатой белком жидкости в тканях, так называемая слоновость.

Врачи отмечают, что вопрос лечения постковидных синдромов остается сложным, а также финансово затратным. При этом клинические симптомы обострения или ухудшения состояний проявляются чаще через 20-40 дней после выздоровления. При грамотно подобранном лечении проявление хронической венозной недостаточности нижних конечностей нивелируется, облегчение наступает примерно через неделю с начала терапии, достигая максимума к 15-20 суткам. По результатам исследований в Тюмени, для купирования отечно-болевого синдрома эффективен российский препарат на основе диосмина.