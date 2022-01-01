В Тюменской области новые очаги COVID-19 зафиксированы в общежитии медвуза и психиатрической больнице

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новые очаги коронавирусной инфекции зарегистрированы в общежитии Тюменского медицинского университета и в Областной клинической психиатрической больнице на 17 января.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в общежитии медвуза заболели 12 студентов, контактных - 19. В психиатрической больнице у 24 человек: 21 пациент и три сотрудника подтвержден COVID-19, контактных 55 человек.

По-прежнему на контроле ведомства остается очаг в АНО "РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение".