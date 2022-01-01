  • 18 января 202218.01.2022вторник
  • USD76,0404
    EUR86,8609
  • В Тюмени -11..-13 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Рост заболеваемости COVID-19 отмечен во всех регионах Уральского федерального округа

Политика, 19:32 17 января 2022

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Рост заболеваемости коронавирусом начался во всех регионах Уральского федерального округа. Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами.

По данным на 16 января, коэффициент распространения COVID-19 в среднем по УФО равен 1,26 (по РФ - 1,5). Развернуто 7,7 тыс. коек под лечение COVID-19, из них свободны 27,1%.

Темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились. С началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее. По данным на 14 января, в УФО полностью привиты 50,6% жителей - 6,2 млн человек.

"Впереди серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом "Омикрон". Главная задача властей на этом этапе – обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети", - поставил задачу Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 17.01.2022Рост заболеваемости COVID-19 отмечен во всех регионах Уральского федерального округа
19:26 17.01.2022Индекс промышленного производства в УФО выше, чем в среднем по России
18:45 17.01.2022Законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения в Госдуме РФ
16:40 17.01.2022Тюменские депутаты поддержали федеральный закон о реформировании организации местного самоуправления