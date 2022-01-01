Рост заболеваемости COVID-19 отмечен во всех регионах Уральского федерального округа

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Рост заболеваемости коронавирусом начался во всех регионах Уральского федерального округа. Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами.

По данным на 16 января, коэффициент распространения COVID-19 в среднем по УФО равен 1,26 (по РФ - 1,5). Развернуто 7,7 тыс. коек под лечение COVID-19, из них свободны 27,1%.

Темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились. С началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее. По данным на 14 января, в УФО полностью привиты 50,6% жителей - 6,2 млн человек.

"Впереди серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом "Омикрон". Главная задача властей на этом этапе – обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети", - поставил задачу Владимир Якушев.

Евгений Бабенко