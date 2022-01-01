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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области омикрон-штамм не зарегистрирован

Общество, 12:17 18 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" в Тюменской области не зарегистрировано на 18 января.

Такую информацию корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Для граждан, прибывающих из рисковых стран, предусмотрена 14-дневная изоляция, а также организовано тестирование на COVID-19. Прямых рейсов в Тюмень из стран неблагополучных в эпидемиологическом отношении по новому штамму COVID-19 нет", - отметили эксперты.

Напомним, в связи с возросшим распространением омикрон-штамма в России отменен законопроект о введении QR-кодов.

Вирусологи отмечают, что препарат "Спутник V" способен защитить и от нового вида ковида. Напомним, пункты вакцинации в Тюменской области работают в поликлиниках, торговых центрах и спортивных объектах.

Анжела Лебедева

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# вакцинация , коронавирус , омикрон

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