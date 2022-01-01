Законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения в Госдуме РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Законопроект о QR-кодах снял с рассмотрения Совет Государственной думы РФ единогласно 17 января. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее, 14 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила: "Законопроект о QR-кодах пока не будет рассматриваться Госдумой во втором чтении. Это связано с распространением нового омикрон-штамма".

По ее словам, данный закон, который был принят в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма “Дельта”. В связи с последним развитием эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране, появлением омикрон-штамма, целесообразность принятия закона отпала.