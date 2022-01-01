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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области введение локдауна из-за COVID-19 не планируется

Общество, 13:27 18 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Введение локдауна в Тюменской области на 18 января не планируется. Действующие в регионе мероприятия позволяют контролировать эпидситуацию по заболеваемости COVID-19, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области вопросы об усилении ограничительных мер рассматривает комплексно. При ухудшении ситуации будут приняты дополнительные ограничительные меры.

Предварительно заседание оперативного штаба запланировано на 20 января. О введении или отмене любых ограничений будет незамедлительно сообщено в ТГ-канале информационного центра правительства Тюменской области.

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# коронавирус , ограничительные меры

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