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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Год назад началась массовая вакцинация от ковида: в Тюменской области прививку сделали более 1 млн человек

Общество, 10:07 18 января 2022

ИА "Тюменская линия"

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России ровно год назад. В Тюменской области за это время привились 1 млн 25 тыс. 67 жителей, полный курс прошли 975 тыс. 495.

На начало 2022 года уровень коллективного иммунитета в регионе составил более 80%. По данным федерального оперштаба, Тюменская область входит в число лидеров вакцинации. В среднем по стране уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%. Самый высокий показатель отмечен в Севастополе, 90%, Санкт-Петербурге, 83,5%, Карелии, 81,9%.

Тюменская область отнесена к регионам, где вакцинацию прошли более 72% населения.

Напомним, прививку от ковида можно сделать в пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах, спортивных объектах и в поликлиниках области. Для этого нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. В пунктах вакцинации можно пройти и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

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# вакцинация , коронавирус

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