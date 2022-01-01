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В России приняли закон о пожизненном заключении педофилов

Политика, 16:19 18 января 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Закон о пожизненном заключении педофилов принят. Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале 18 января.

"Вы писали о данном законопроекте, обращались, чтобы он был принят как можно скорее. Спасибо за поддержку. Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений", - сказал он.

Депутаты намерены на совете 7 февраля обсудить введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

"Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой", - добавил Володин.

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# Вячеслав Володин , Государственная дума , педофил

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