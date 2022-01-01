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Школьники и студенты Тюменской области могут пройти серию онлайн-вебинаров по финансовой грамотности

Экономика, 10:07 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов стартует 20 января и продлится до 22 апреля 2022 года. Онлайн-уроки охватывают 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования, сообщает Банк России.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта.

Продолжительность урока — 45 минут. Эфиры проходят по будням с 15 до 19 часов по московскому времени.

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# Банк России , финансовая грамотность

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