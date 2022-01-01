Чувашский эксперт отметил курс Тюменской области на поддержку социальных программ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курс на поддержку социальных программ, взятый Тюменской областью, радует и говорит о заинтересованности властей, о поддержке социального роста, демографии и гражданского общества. Об этом заявил член общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

"20 миллиардов рублей, заложенных на реализацию социальных госпрограмм повысит статус региона и уважение среди жителей, - подчеркнул он. - Новые школы, садики, медицинские учреждения повышают качество жизни гражданского общества".

Возможности для реализации всех социальных госпрограмм в полном объеме, по словам губернатора Александра Моора, обеспечивает уверенный рост региональной экономики.

В результате реализации областной госпрограммы в сфере социальной политики, доля жителей с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума должна уменьшиться с 13,2% в 2021 году до 11,1% к 2025 году.

"Меры социальной поддержки получат все жители региона, имеющие на нее право", - отметил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

В частности, на финансовую поддержку семей при рождении детей в рамках национального проекта "Демография" в период с 2022 по 2025 годы предусмотрены расходы в размере от 3,9 до 4,5 млрд рублей в год. Ежегодные затраты на социальную поддержку людей старшего поколения составят около 440 млн рублей.