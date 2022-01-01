Вожатые из Индии планируют приехать на обучение в Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вожатые из Индии планируют приехать на практику и обучение в тюменские оздоровительные лагеря. Это позволит им набраться опыта, чтобы в будущем в своей стране организовывать детский отдых.

Об этом на брифинге, посвященном открытию семинара организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе", рассказал руководитель организации Robinhood Overseas ("Робин Гуд за границей") из Индии Арпан Триведи.

"Такого понимания, как детский лагерь, в Индии не существует. В основном школы организуют детей на активный отдых через походы или соревнования. Поэтому опыт Тюмени очень интересен. Мы хотим увидеть, как это происходит здесь, и в будущем создать такие лагеря в Индии", - поделился он.

Арпан Триведи добавил, что впервые приехал в Россию. Он отметил дружескую и гостеприимную атмосферу Тюмени.

Профессор департамента Биотехнологии Ганпатского университета Индии, руководитель школы и хостела для школьниц и студенток "Саник" Хина Пател также поделилась планами направить представителей индийской молодежи перенимать опыт тюменских коллег.

В Россию она приехала впервые. Ранее в Подмосковье гости из Индии познакомились с работой детского центра "Робин Гуд". Еще больше знаний и опыта они планируют получить на семинаре в Тюмени.

"Нам рассказывали, что в Тюмени еще лучше развито лагерное движение. Поэтому ожидаем, что здесь мы познакомимся с детскими лагерями, впитаем все интересное – структуру, специфику, все то, что вы делаете для обучения подрастающего молодого поколения", - пояснила Арпан Триведи.

Любовь Голышева