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В Тюмени продолжаются матчи Кубка регионов УЕФА

Спорт, 14:38 24 января 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Сибинтел" одержал победу над спортшколой "Прибой" в очередном туре межрегионального этапа Кубка регионов УЕФА в Тюмени.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Один из мячей забил футболист российской премьер-лиги. Тюменец Павел Шакуро заявлен за "Сочи". Однако в этом сезоне он только тренировался в составе южан, не проведя за основной состав ни одного матча. Сейчас "Сочи" находится на сборе в Турции. Шакуро же остался дома и стал автором гола.

В противостоянии дублеров ФК "Тюмень" и "Газпромбанка" банкиры взяли верх – 4:1. У проигравших забил Михаил Трофимов. У банкиров однажды отличился Сергей Лебакин, а хет-трик сделал Александр Бирюков. Еще в одном матче футболисты "ТДСК" отправили 12 безответных мячей в ворота "Юпитера", сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Лидирует в турнире "Газпромбанк", набравший 15 очков. Его преследуют "ТДСК" (12) и дублеры ФК "Тюмень" (9).

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# ФК Тюмень

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