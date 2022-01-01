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СК РФ доказал причастность Бережного к убийству Насти Муравьевой

Происшествия, 13:49 24 января 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Производство следственных действий по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве Насти Муравьевой, завершено. Уголовное дело передано обвиняемому и его адвокату, сообщает пресс-служба СК РФ 24 января.

Напомним, уголовное дело было передано в Главное следственное управление по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в связи с длительными безуспешными поисками ребенка.

"Следователями центрального аппарата в кратчайшие сроки проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований. По их результатам установлено, что 30 июня 2021 года Бережной, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на площадке первого этажа одного из жилых домов по улице Судостроителей в Тюмени, встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил ее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное", - рассказали в следкоме.

В настоящее время обвиняемый и защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

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# СК РФ , убийство

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