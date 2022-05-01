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В Тюмени восемь присяжных заседателей заслушают уголовное дело Виталия Бережного 16 мая

Происшествия, 14:54 12 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь присяжных заседателей и пять запасных заслушают уголовное дело в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, 16 мая.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, суд отобрал присяжных заседателей для участия в процессе.

Напомним, ранее подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных заседателей. 18 апреля состоялась процедура отбора участников коллегии. По ее результатам не удалось сформировать состав присяжных. Отбор продолжился 12 мая.

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# суд , Тюменский областной суд , убийство

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