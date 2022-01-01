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Жителя Ишимского района осудили на 20 лет за двойное убийство и поджог

Происшествия, 14:50 24 января 2022

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Мужчину, виновного в двойном убийстве и поджоге, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2020 года в с. Боровое Ишимского района 58-летний мужчина в ходе ссоры убил своего знакомого. Опасаясь, что супруга потерпевшего сообщит в полицию, злоумышленник нанес ей бутылкой удары по голове. После этого он обложил тело каждого из супругов резиновыми колесами, облил их бензином и поджег. Тела сильно обгорели, в связи с чем экспертиза не установила причину смерти.

Огонь уничтожил дом и хозяйственные постройки. Размер причиненного ущерба составил более 1,4 млн рублей.

Присяжные единодушно признали мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил подсудимому 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу сыновей погибших более 4 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

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# поджог , прокуратура Тюменской области , убийство

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