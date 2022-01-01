В Тюменской области агрохолдинг "Юбилейный" вложит 125 млн рублей в расширение производства

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Агрохолдинг "Юбилейный" в Ишиме начал строительство цеха по производству шашлыков, колбасок для гриля и другой продукции для барбекю-сезона. Объем инвестиций составит 125 млн рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила PR-специалист агрохолдинга "Юбилейный" Вера Казанцева.

"Руководство компании приняло решение о расширении производства. Его строительство уже началось, заложен фундамент. Здание будет из быстровозводимых материалов. К началу апреля 2022 года его запустят. Объем продукции вырастет до 40 тонн в сутки", - говорит она.

Решение о наращивании производственной мощности основано на спросе покупателей на продукцию из свинины, которую готовить легко и быстро. Полуфабрикаты класса "фреш" - мясо для запекания, шницели, купаты – все больше интересуют покупателей. Агрохолдинг отметил эту тенденцию и решил расширить производство. К слову, с запуском дополнительного цеха семь человек получат работу.

Как заметила Вера Казанцева, в ишимском агрохолдинге объемы выпускаемой продукции зависят от сезона: "В барбекю-сезон – это гриль меню: шашлыки, колбаски для жарки. В холодное время года – мясо для запекания, полуфабрикаты по контейнерам".

Добавим, все полуфабрикаты бренда "Ишимский" агрохолдинг "Юбилейный" производит из собственного сырья.

Анжела Лебедева