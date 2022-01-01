  • 24 января 202224.01.2022понедельник
  • USD76,6903
    EUR86,9054
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени косметолог ввела пациентке смертельную дозу лидокаина

Происшествия, 18:25 24 января 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Женщину, обвиняемую в осуществление незаконной медицинской деятельности, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

52-летняя тюменка, не имея лицензии и высшего медицинского образования, оборудовала в своей квартире косметологический кабинет. В сентябре 2021 года она проводила липосакцию подбородка 46-летней знакомой. Женщина неверно рассчитала дозировку обезболивающего препарата и ввела раствор в большем количестве, чем допустимо. Из-за смертельной концентрации лидокаина клиентка скончалась.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# косметология , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 24.01.2022Тюменцев с "солью" задержали в Ялуторовске
18:25 24.01.2022В Тюмени косметолог ввела пациентке смертельную дозу лидокаина
17:50 24.01.2022Жительница Тюменской области сковородкой сломала сожителю челюсть
16:34 24.01.2022В Тюмени бухгалтера спортцентра отправили в колонию за хищение более 10 млн рублей