В Тюмени косметолог ввела пациентке смертельную дозу лидокаина

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Женщину, обвиняемую в осуществление незаконной медицинской деятельности, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

52-летняя тюменка, не имея лицензии и высшего медицинского образования, оборудовала в своей квартире косметологический кабинет. В сентябре 2021 года она проводила липосакцию подбородка 46-летней знакомой. Женщина неверно рассчитала дозировку обезболивающего препарата и ввела раствор в большем количестве, чем допустимо. Из-за смертельной концентрации лидокаина клиентка скончалась.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.