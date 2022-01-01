В Тюмени косметолог ввела пациентке смертельную дозу лидокаина
Женщину, обвиняемую в осуществление незаконной медицинской деятельности, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.
52-летняя тюменка, не имея лицензии и высшего медицинского образования, оборудовала в своей квартире косметологический кабинет. В сентябре 2021 года она проводила липосакцию подбородка 46-летней знакомой. Женщина неверно рассчитала дозировку обезболивающего препарата и ввела раствор в большем количестве, чем допустимо. Из-за смертельной концентрации лидокаина клиентка скончалась.
В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.