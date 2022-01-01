Ущерб от природных пожаров на территории УФО превысил 3,5 млрд рублей

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Необходимо грамотное взаимодействие между всеми звеньями системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на онлайн-совещании по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 году.

В прошедшем году в УФО была ликвидирована 21 чрезвычайная ситуация, потушено более 40 тыс. техногенных пожаров. Своевременно скоординированные действия всех подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций позволили спасти более 3 тыс. человек.

В пожароопасный сезон 2021 года в УФО в два раза увеличились показатели как по количеству лесных пожаров, так и по площадям, пройденным огнем, отметил полпред главы государства. Материальный ущерб от природных пожаров на территории федерального округа превысил 3,5 млрд рублей.

"В прошлом году расчет сил и средств производился, исходя из оптимистичных прогнозов. Однако во время пожароопасного периода стало понятно, что их недостаточно, поэтому были неоднократные обращения в федеральный центр за поддержкой. Необходимо, чтобы в этом году регионы подходили к планированию более детально. Важно быть готовыми к любому развитию событий", - подчеркнул Владимир Якушев.

В ситуации, когда требуется оперативность, все алгоритмы работы должны быть отработаны на высоком уровне. Главное, чтобы регионы подставляли друг другу плечо, заявил Владимир Якушев.

В режиме видеоконференции в совещании приняли участие заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский, руководство субъектов Уральского федерального округа, начальники региональных управлений МЧС, а также представители профильных структур.

Евгений Бабенко