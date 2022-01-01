Тюменские росгвардейцы примут участие в стартах Олимпиады-2022

| Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Спортсмены тюменской Росгвардии примут участие в первых стартах Олимпиады-2022. Военнослужащие вошли в списки участников скиатлона, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

Лейтенант Татьяна Сорина примет участие в женской гонке, а ее коллеги - капитан Сергей Устюгов, старший лейтенант Александр Большунов и лейтенант Денис Спицов - будут соревноваться в мужском забеге.

Также в состав команд вместе с росгвардейцами вошли талантливые российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина и один из сильнейших спортсменов - Алексей Червоткин.

Первый лыжный женский старт на зимних Олимпийских играх-2022 состоится 5 февраля, а мужская гонка запланирована на следующий день.