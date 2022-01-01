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Нетрезвый водитель съехал в кювет на автодороге Тюмень - Омск

Происшествия, 15:15 25 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32-летний водитель на автомобиле Renault Logan съехал в кювет на 217-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск. Водитель не пострадал. Автоинспекторы заметили у него признаки опьянения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснил, что ехал из Тюмени в Новокузнецк к матери после ссоры с женой. Алкогольный коктейль он выпил, чтобы снять стресс.

Автомобиль помещен на спецстоянку, на водителя составлен административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде.

Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 16 человек за рулем в состоянии опьянения.

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# ГИБДД , пьяная езда

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