Тоболяк остался без денег при покупке в Интернете снегохода

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенника, обманувшего жителя Тобольска, разыскивают полицейские, сообщает МО МВД России "Тобольский".

27-летний мужчина через интернет решил приобрести снегоход. Он договорился с продавцом о покупке за 50 тыс. рублей. Еще в 6 тыс. рублей обошлась доставка. Тоболяк перевел указанную сумму. После чего, продавец сообщил, что деньги поступили на другой счет и необходимо оформить возврат. Мошенник отправил ссылку, перейдя по которой, тоболяк ввел данные банковской карты и лишился еще 50 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.