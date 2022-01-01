Владимир Якушев: УФО успешно реализует нацпроект "Жилье и городская среда"

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Уральский федеральный округ завершил 2021 год с хорошими показателями исполнения планов по всем направлениям нацпроекта "Жилье и городская среда".

Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, комментируя итоги онлайн-заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в 2021 году регионы добились хороших результатов. По предварительным данным, введено более 90 млн квадратных метров жилья, причем отмечается большой прирост индивидуального жилищного строительства.

Министр строительства России Ирек Файзуллин добавил, что в целом по стране в прошедшем году были благоустроены 13,5 тысяч дворов и общественных пространств, построены или реконструированы 259 объектов по федеральной программе "Чистая вода".

"Мы видим высокие темпы ввода жилья, в том числе ИЖС, большое количество завершенных проектов благоустройства, превышение плановых показателей по переселению людей из аварийного жилья. Задачи на 2022 год не менее масштабны. Предстоит запуск крупных инфраструктурных проектов. Их реализация, в комплексе с другими направлениями, позволит кардинально преобразить облик городов, откроет новые возможности для развития экономики и привлечения инвестиций", - сказал Владимир Якушев.

В целом за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в ближайшие годы в регионы Уральского федерального округа поступит 163 млрд рублей. В число получателей таких кредитов вошла и Тюменская область.

Евгений Бабенко