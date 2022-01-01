  • 31 января 202231.01.2022понедельник
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские волейболистки завершили чемпионат российской высшей лиги поражением

Спорт, 12:45 31 января 2022

ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Женский волейбольный клуб "Тюмень" поражением завершил девятый тур чемпионата российской высшей лиги "А" в Череповце, сообщает пресс-служба клуба.

В заключительный игровой день команда уступила местной "Северянке", которая уже обеспечила себе золотые медали этих соревнований. В этой встрече особой борьбы не получилось. Хозяйки были сильнее в трех партиях - 25:15, 25:17 и 25:14

Перед заключительным туром предварительного этапа в активе у "Тюмени" значатся 12 побед. Клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВК Тюмень , волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:45 31.01.2022Тюменские волейболистки завершили чемпионат российской высшей лиги поражением
12:14 31.01.2022Тобольский "Нефтехимик" дважды уступил челябинским баскетболистам
10:01 31.01.2022Тюменские лыжники вступят в борьбу за награды Олимпиады в Пекине с 5 февраля
18:52 29.01.2022Первенство Тюмени по дартсу пройдет 30 января