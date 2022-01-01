Тюменские волейболистки завершили чемпионат российской высшей лиги поражением

| Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Женский волейбольный клуб "Тюмень" поражением завершил девятый тур чемпионата российской высшей лиги "А" в Череповце, сообщает пресс-служба клуба.

В заключительный игровой день команда уступила местной "Северянке", которая уже обеспечила себе золотые медали этих соревнований. В этой встрече особой борьбы не получилось. Хозяйки были сильнее в трех партиях - 25:15, 25:17 и 25:14

Перед заключительным туром предварительного этапа в активе у "Тюмени" значатся 12 побед. Клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице.