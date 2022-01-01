  • 31 января 202231.01.2022понедельник
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мошенник обманул тоболяков и тюменцев на 100 тысяч рублей

Происшествия, 17:40 31 января 2022

УМВД Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД Тюменской области (скриншот)

Телефонного мошенника, обманувшего жителей Тюмени и Тобольска на 100 тыс. рублей, задержала полиция, сообщает региональное УМВД.

Мужчина звонил потерпевшим, представлялся их родственником или знакомым и сообщал, что попал в сложную ситуацию: совершил ДТП, не хватает денег на установку пластиковых окон и так далее, просил занять на короткий срок от 1 до 20 тыс. рублей.

Иногда мошенник представлялся оператором компании сотовой связи и заявлял, что гражданину необходимо срочно перечислить деньги на указанный им счет.

Подозреваемого задержали на съемной квартире в областном центре. При обыске полицейские изъяли ноутбук, несколько телефонов и блокнот с записями. Ранее многократно судимый за мошенничество, кражи, грабежи и разбои 39-летний мужчина признался в содеянном и пояснил, что несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Возбуждено четыре уголовных дела по статье "Мошенничество".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:58 31.01.2022При пожаре в частном деревянном доме в Тюмени пострадавших нет
17:40 31.01.2022Мошенник обманул тоболяков и тюменцев на 100 тысяч рублей
17:18 31.01.2022Пожилая тюменка отдала мошенникам 150 тысяч рублей
16:17 31.01.2022В Тюменской области упавшего в погреб мужчину вытащили пожарные