Мошенник обманул тоболяков и тюменцев на 100 тысяч рублей

| Фото: УМВД Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД Тюменской области (скриншот)

Телефонного мошенника, обманувшего жителей Тюмени и Тобольска на 100 тыс. рублей, задержала полиция, сообщает региональное УМВД.

Мужчина звонил потерпевшим, представлялся их родственником или знакомым и сообщал, что попал в сложную ситуацию: совершил ДТП, не хватает денег на установку пластиковых окон и так далее, просил занять на короткий срок от 1 до 20 тыс. рублей.

Иногда мошенник представлялся оператором компании сотовой связи и заявлял, что гражданину необходимо срочно перечислить деньги на указанный им счет.

Подозреваемого задержали на съемной квартире в областном центре. При обыске полицейские изъяли ноутбук, несколько телефонов и блокнот с записями. Ранее многократно судимый за мошенничество, кражи, грабежи и разбои 39-летний мужчина признался в содеянном и пояснил, что несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. Возбуждено четыре уголовных дела по статье "Мошенничество".