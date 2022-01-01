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Дзюдоисты ТюмГУ стали победителями областной спартакиады вузов

Спорт, 16:55 31 января 2022

ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Дзюдоисты Тюменского госуниверситета стали победителями спартакиады вузов Тюменской области, сообщает "ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В командном зачете они набрали 45 баллов. На втором месте разместились спортсмены Тюменского индустриального университета (21 балл) и на третьем – Тюменского государственного медицинского университета (18,25 баллов).

В личных состязаниях дзюдоисты центра "Тюмень-дзюдо" завоевали 15 медалей. Золото на счету Шамсутдина Умаева, Шамиля Умаева, Шамиля Зилфикарова, Умеджона Катамардова, Артема Пилипчука, Софьи Карнышевой, Анастасии Лавришиной, Ирины Болсун и Валерии Таратуниной.

Серебро завоевали Кирилл Носков, Азат Балтабаев, Роман Наумов, Виктория Мусева и Анжелика Таратунина. Бронзовая награда у Ивана Хромина.

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# ЦОП Тюмень-дзюдо

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