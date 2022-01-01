Пожилая тюменка отдала мошенникам 150 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 150 тыс. рублей лишилась 84-летняя жительница Тюмени, поверившая мошенникам, сообщает региональное УМВД.

На домашний телефон пожилой женщине позвонила неизвестная, представившаяся ее снохой и попросила помощи. К разговору подключился "следователь" и заявил, что родственница тюменки совершила ДТП, но вопрос можно урегулировать за определенную сумму.

Пенсионерка собрала всю имевшуюся в доме наличность и передала ее приехавшему за деньгами молодому человеку. Несколько часов спустя она связалась с родственницей и выяснила, что была обманута.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности причастных к совершению данного преступления.